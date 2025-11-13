Fiscalía niega alza en abuso sexual infantil pese a diagnóstico de Apoyare AC

Luego que una investigación de la organización Apoyare advierte de un incremento de abuso sexual infantil en la capital, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), reviró que la institución de procuración de justicia no reporta un incremento en dicho ilícito.

Un reciente diagnóstico realizado por la asociación civil en una escuela primaria de San Luis Potosí reveló que el 7.5 por ciento de las y los estudiantes reportó haber sido víctima de abuso sexual, un incremento frente al 4.3% registrado en 2021.

La fiscal general refirió que, en lo que va del año, el Ministerio Público contabiliza dos causas penales reportadas en escuelas, sin embargo, estas no son atribuidas a profesores, sino a otros compañeros.

"Evidentemente que se trata de un hecho que debe ser reprimido y castigado, sobre todo, cuando se trata de alguien cercano al menor", complementó.

En entrevista, expuso que cuando la Fiscalía tiene conocimiento de delitos sexuales cometidos por menores de edad, se aplican protocolos para garantizar el debido proceso, pero, principalmente, tratarlos con sensibilidad y secrecía.