logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

Fotogalería

MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Formalizan adopción de cuatro menores en San Luis Potosí

El organismo estatal informó que suman 42 adopciones en la actual administración.

Por Redacción

Marzo 10, 2026 11:25 a.m.
A
Formalizan adopción de cuatro menores en San Luis Potosí

El DIF estatal informó que forman parte de los procesos de adopción realizados en la actual administración

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) informó que cuatro menores fueron integrados legalmente a familias en San Luis Potosí, como parte de los procesos de adopción que realiza la institución.

De acuerdo con el organismo, estas adopciones se formalizaron durante un acto institucional en el que se concretó la incorporación de los menores a hogares potosinos.

La directora general del DIF estatal, Virginia Zúñiga Maldonado, señaló que estas integraciones familiares forman parte de las acciones encaminadas a garantizar el derecho de niñas y niños a vivir en un entorno familiar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Indicó que, durante la actual administración estatal, se han concretado 42 adopciones, resultado del trabajo coordinado entre las instancias responsables de los procesos legales y de acompañamiento a las familias.

El organismo agregó que continuará impulsando mecanismos para facilitar procesos de adopción que permitan a niñas, niños y adolescentes acceder a entornos familiares seguros y estables.

LEA TAMBIÉN

Organiza el DIF XV años colectivos

Harán realidad el sueño de muchas jovencitas de su fiesta

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Formalizan adopción de cuatro menores en San Luis Potosí
Formalizan adopción de cuatro menores en San Luis Potosí

Formalizan adopción de cuatro menores en San Luis Potosí

SLP

Redacción

El organismo estatal informó que suman 42 adopciones en la actual administración.

FGE confirma suicidio de menor en Mexquitic de Carmona
FGE confirma suicidio de menor en Mexquitic de Carmona

FGE confirma suicidio de menor en Mexquitic de Carmona

SLP

Rolando Morales

La adolescente, estudiante de la Telesecundaria Manuel José Othón, dejó un recado póstumo sin mencionar acoso escolar

Recibe Gobierno estatal informe anual de la Cegaip
Recibe Gobierno estatal informe anual de la Cegaip

Recibe Gobierno estatal informe anual de la Cegaip

SLP

Redacción

El documento correspondiente a 2025 fue entregado al secretario General de Gobierno

Nueva falla en "El Realito"; activa INTERAPAS protocolo de abasto
Nueva falla en "El Realito"; activa INTERAPAS protocolo de abasto

Nueva falla en "El Realito"; activa INTERAPAS protocolo de abasto

SLP

Pulso Online

Sería la tercera interrupción del año; el acueducto acumula ya 94 suspensiones desde que inició operaciones