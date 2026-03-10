Formalizan adopción de cuatro menores en San Luis Potosí

El DIF estatal informó que forman parte de los procesos de adopción realizados en la actual administración

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) informó que cuatro menores fueron integrados legalmente a familias en San Luis Potosí, como parte de los procesos de adopción que realiza la institución.

De acuerdo con el organismo, estas adopciones se formalizaron durante un acto institucional en el que se concretó la incorporación de los menores a hogares potosinos.

La directora general del DIF estatal, Virginia Zúñiga Maldonado, señaló que estas integraciones familiares forman parte de las acciones encaminadas a garantizar el derecho de niñas y niños a vivir en un entorno familiar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Indicó que, durante la actual administración estatal, se han concretado 42 adopciones, resultado del trabajo coordinado entre las instancias responsables de los procesos legales y de acompañamiento a las familias.

El organismo agregó que continuará impulsando mecanismos para facilitar procesos de adopción que permitan a niñas, niños y adolescentes acceder a entornos familiares seguros y estables.