Foto del día | Estorbo urbano

Un tráiler de quinta rueda provocó complicaciones viales la tarde de este martes en el Centro Histórico de San Luis Potosí, luego de quedar atorado en la esquina de Pedro Montoya y Damián Carmona.

El pesado vehículo ingresó a la zona en plena hora pico, lo que generó congestionamiento en el área. Durante la maniobra, golpeó un automóvil que se encontraba estacionado en el lugar.

La presencia del tráiler en calles estrechas del primer cuadro de la ciudad causó molestias entre automovilistas mientras se realizaban maniobras para liberar la circulación.