Foto del día | Niñez en pausa, autos en marcha

En uno de los cruceros más transitados de San Luis Potosí, un menor se gana unas monedas limpiando parabrisas entre el tráfico. La escena, cada vez más común, expone la realidad de niñas y niños que trabajan en la vía pública para salir adelante, pese a los riesgos que implica.

Una imagen que se repite en la ciudad y que, lejos de normalizarse, evidencia una problemática que persiste.

Foto: Citlally Montaño