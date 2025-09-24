Foto del día

logo pulso
Cómo disfrutar de un libro, aunque no tengas mucho tiempo

La enorme columna de humo negro es visible desde varios puntos de Villa Zaragoza.

Por Alberto Martínez

Septiembre 24, 2025 07:53 p.m.
A
SLP

Alberto Martínez

Piden a Sheinbaum intervenir en correcta aplicación de impuesto verde
Piden a Sheinbaum intervenir en correcta aplicación de "impuesto verde"

SLP

Pulso Online

Cambio de Ruta A.C. envió un escrito formal a la presidenta en busca de transparencia sobre el tributo

Reubicarían 4 dependencias en edificio de FGE en La Pila
Reubicarían 4 dependencias en edificio de FGE en La Pila

SLP

Rubén Pacheco

Se establecerían la STPS, Segam, la Oficialía Mayor y la Contraloría General

Contraloría va contra víctima del antro Rich que denunció corrupción
Contraloría va contra víctima del antro Rich que denunció corrupción

SLP

Rubén Pacheco

Padre de uno de los jóvenes fallecidos debe comparecer ante la Dirección de Responsabilidades y Ética Pública