Foto del día
La enorme columna de humo negro es visible desde varios puntos de Villa Zaragoza.
A
Así se ve la enorme columna de humo negro del incendio del basurero de villa de Zaragoza practica común de reducir la basura en los municipios
SLP
Alberto Martínez
Piden a Sheinbaum intervenir en correcta aplicación de "impuesto verde"
SLP
Pulso Online
Cambio de Ruta A.C. envió un escrito formal a la presidenta en busca de transparencia sobre el tributo
Reubicarían 4 dependencias en edificio de FGE en La Pila
SLP
Rubén Pacheco
Se establecerían la STPS, Segam, la Oficialía Mayor y la Contraloría General