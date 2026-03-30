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Fotos | Instalan biocubos contra malos olores en centro histórico

Los biocubos permiten el flujo del agua y descomponen sustancias que generan olores desagradables.

Por Rolando Morales

Marzo 30, 2026 01:35 p.m.
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Fotos | Instalan biocubos contra malos olores en centro histórico

En el Centro Histórico de San Luis Potosí, el organismo operador de agua Interapas comenzó la instalación de dispositivos en el drenaje sanitario para reducir los malos olores que suelen percibirse en esta zona, particularmente en temporadas de alta afluencia como Semana Santa.

Se trata de los llamados biocubos, pequeños filtros con forma similar a una esponja que se colocan dentro de las alcantarillas. Su función es permitir el flujo normal del agua, mientras retienen y ayudan a descomponer las sustancias que generan los olores desagradables.

Además, estos dispositivos buscan evitar que los gases acumulados en las tuberías regresen a la superficie, una de las principales causas del mal olor en calles del primer cuadro de la ciudad.

Las instalaciones se realizaron en distintos puntos considerados problemáticos, como los cruces de Arista y Tomasa Estévez, Venustiano Carranza a la altura de Plaza de Fundadores, Reforma, Los Bravo, Hidalgo, así como en Othón y Escobedo.

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La colocación de estos filtros forma parte de las acciones de limpieza y mantenimiento que Interapas intensifica previo al periodo vacacional, cuando incrementa la presencia de visitantes en el Centro Histórico.

El organismo también señaló que, más allá de estas medidas, persiste el problema de la basura que se arroja en la vía pública, la cual termina en el drenaje, provoca obstrucciones y contribuye a la generación de malos olores.

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