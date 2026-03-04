logo pulso
Fotos | Localizan matadero clandestino en Las Pilitas

La CEPC detectó múltiples irregularidades, como deficientes condiciones higiénico-sanitarias y sacrificios sin control adecuado

Por Redacción

Marzo 04, 2026 02:49 p.m.
Fotos: CEPC

En atención a reportes ciudadanos, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) clausuró un rastro clandestino que operaba en un inmueble de la colonia Las Pilitas.

En ese lugar, se detectaron condiciones insalubres y la presencia constante de olores fétidos que afectaban a las y los vecinos de la calle Leverrier.

Durante la inspección encabezada por el titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, se constataron múltiples irregularidades, entre ellas deficientes condiciones higiénico-sanitarias, sacrificio de animales sin control adecuado, almacenamiento de restos en tinas y tambos, así como sistemas de refrigeración sin mantenimiento, lo que representaba un riesgo para la salud pública.

Fotos: CEPC 

Tras documentar las anomalías, se procedió a la colocación de sellos de clausura y se emitieron recomendaciones para subsanar las fallas detectadas, como la instalación de equipo de seguridad, señalética preventiva, extintores y la correcta adecuación de instalaciones eléctricas y de gas.

