logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Fotogalería

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Fotos | Panteón del Saucito ya es Patrimonio Cultural

Por Rubén Pacheco

Enero 21, 2026 01:31 p.m.
A
Fotos: Alberto Martínez/Pulso

Fotos: Alberto Martínez/Pulso

Desde este 20 de enero y con más de un siglo de historia, el cementerio municipal del Saucito, ubicado al norte de la capital potosina, es reconocido como patrimonio cultural del estado de San Luis Potosí, informó la Secretaría de Cultura (Secult).

El 17 de enero de 2024, la Dirección de Cultura Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, presentó la solicitud a la Secult, cuya propuesta fue analizada por la Coordinación Técnica Estatal de Protección del Patrimonio Cultural (COTEPAC) y luego remitida al Poder Ejecutivo, el cual aprobó la declaratoria.

Mediante un decreto administrativo, la dependencia estatal dispuso que deberá ser preservado y resguardado por las autoridades competentes, garantizando las condiciones necesarias para su conservación, mantenimiento y adecuada contemplación.

Aunado a ello, se promoverá la divulgación de sus valores culturales, históricos, artísticos y sociales, a fin de asegurar su transmisión y reconocimiento como patrimonio de la comunidad potosina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Fotos: Alberto Martínez/Pulso 

Estableció que cualquier restauración y reubicación de los elementos ubicados dentro del polígono A, deberá encomendarse a personal especializado, conforme a la competencia legal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INH) y la Secult.

El Polígono A concentra el área histórica donde se ubican los monumentos, mausoleos y tumbas más antiguos, con mayores atributos artísticos y estéticos.

Aclaró que dicha declaratoria no afecta ni vulnera de manera específica los derechos de los propietarios o poseedores de los elementos ubicados dentro del camposanto, localizado en la avenida Fray Diego de la Magdalena.

El panteón fue inaugurado el 16 de septiembre de 1889 por el gobernador Carlos Díez Gutiérrez y abierto al público el 12 de octubre del mismo año, es decir, tiene poco más de 136 años de operación en la ciudad.

LEA TAMBIÉN

Panteón del Saucito: 48 horas continuas de celebración

El alcalde capitalino encabezó la apertura del camposanto, la noche de este viernes

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fotos | Panteón del Saucito ya es Patrimonio Cultural
Fotos | Panteón del Saucito ya es Patrimonio Cultural

Fotos | Panteón del Saucito ya es Patrimonio Cultural

SLP

Rubén Pacheco

Sin resolver, problema de telarañas en la capital
Sin resolver, problema de telarañas en la capital

Sin resolver, problema de "telarañas" en la capital

SLP

Rolando Morales

Municipio trabaja en un convenio con cableros para que las empresas de telecomunicaciones retiren el cableado obsoleto

Arranca pase de revista para pensionados en SLP
Arranca pase de revista para pensionados en SLP

Arranca pase de revista para pensionados en SLP

SLP

Pulso Online

Inicia el trámite anual en la capital y zona conurbada.

Operativos de seguridad dejan 31 detenidos y aseguramiento de drogas
Operativos de seguridad dejan 31 detenidos y aseguramiento de drogas

Operativos de seguridad dejan 31 detenidos y aseguramiento de drogas

SLP

Redacción

Autoridades reportan detenciones y aseguramiento de cristal, marihuana y cocaína.