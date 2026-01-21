Fotos | Panteón del Saucito ya es Patrimonio Cultural

Desde este 20 de enero y con más de un siglo de historia, el cementerio municipal del Saucito, ubicado al norte de la capital potosina, es reconocido como patrimonio cultural del estado de San Luis Potosí, informó la Secretaría de Cultura (Secult).

El 17 de enero de 2024, la Dirección de Cultura Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, presentó la solicitud a la Secult, cuya propuesta fue analizada por la Coordinación Técnica Estatal de Protección del Patrimonio Cultural (COTEPAC) y luego remitida al Poder Ejecutivo, el cual aprobó la declaratoria.

Mediante un decreto administrativo, la dependencia estatal dispuso que deberá ser preservado y resguardado por las autoridades competentes, garantizando las condiciones necesarias para su conservación, mantenimiento y adecuada contemplación.

Aunado a ello, se promoverá la divulgación de sus valores culturales, históricos, artísticos y sociales, a fin de asegurar su transmisión y reconocimiento como patrimonio de la comunidad potosina.

Fotos: Alberto Martínez/Pulso

Estableció que cualquier restauración y reubicación de los elementos ubicados dentro del polígono A, deberá encomendarse a personal especializado, conforme a la competencia legal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INH) y la Secult.

El Polígono A concentra el área histórica donde se ubican los monumentos, mausoleos y tumbas más antiguos, con mayores atributos artísticos y estéticos.

Aclaró que dicha declaratoria no afecta ni vulnera de manera específica los derechos de los propietarios o poseedores de los elementos ubicados dentro del camposanto, localizado en la avenida Fray Diego de la Magdalena.

El panteón fue inaugurado el 16 de septiembre de 1889 por el gobernador Carlos Díez Gutiérrez y abierto al público el 12 de octubre del mismo año, es decir, tiene poco más de 136 años de operación en la ciudad.