Panteón del Saucito: 48 horas continuas de celebración

El panteón del Saucito abrió sus puertas la noche de este viernes para dar inicio a las actividades conmemorativas del Día de Muertos en la capital potosina, con el festival Razones para Recordar, que mantendrá este icónico espacio municipal abierto de forma continua por 48 horas. El presidente municipal Enrique Galindo Ceballos encabezó la ceremonia de apertura y posteriormente entregó los premios a los ganadores del concurso de altares, reconociendo el talento, la creatividad y el compromiso de quienes mantienen vivas las tradiciones mexicanas.

El alcalde destacó que, por primera vez, el Panteón del Saucito permanecerá abierto durante 48 horas continuas los días 1 y 2 de noviembre, con el propósito de que las familias potosinas puedan visitar a sus seres queridos sin contratiempos. “Queremos que esta celebración se viva en paz, con respeto y orgullo por nuestras raíces, en un espacio digno, limpio e iluminado”, expresó Galindo Ceballos.

Para garantizar la seguridad de los visitantes, el Gobierno de la Capital implementó un operativo especial que incluye la participación de cerca de 150 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes realizarán labores de vigilancia, control vehicular y apoyo ciudadano, en coordinación con Protección Civil y Dirección de Comercio Municipal.

Además, se instalaron 170 luminarias nuevas en el interior y los accesos al panteón, con el fin de mejorar la visibilidad y brindar un entorno más seguro durante las horas nocturnas, la Dirección de Servicios Municipales trabaja de manera permanente para mantener las instalaciones en óptimas condiciones durante las visitas.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí invitó a la población a acudir de manera ordenada, respetar los espacios del camposanto y seguir las recomendaciones de las autoridades, para que la conmemoración del Día de Muertos transcurra con armonía y refleje el espíritu de respeto y unión familiar que caracteriza a esta importante tradición.