Fotos | Sentencian a varios árboles de Aranzazú a severa poda

Se desconoce si fueron acciones del programa de sanidad de Servicios Municipales

Por Rolando Morales

Agosto 29, 2025 12:42 p.m.
A
Fotos: Omar Hernández/Pulso

Fotos: Omar Hernández/Pulso

Durante la mañana de este martes se registró la poda de varios árboles ubicado en la zona aledaña a la Plaza de Aranzazú, en el Centro Histórico.

Durante las primeras horas de este viernes, transeúntes advirtieron sobre la poda de un volumen considerable de los ejemplares.

Uno de los más cortados, fue uno que se encuentra en la parte final del callejón de San Francisco, casi a la altura de la calle Independencia.

Fotos: Omar Hernández/Pulso 

La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí advirtió sobre la presencia de un fenómeno en el arbolado de la capital, el cual, afecta sus procesos internos ante la sequía.

Ante esto, señalaron que se llevan a cabo podas de sanidad a fin de rescatar estos árboles y que no se vean afectados de sobremanera por este fenómeno.

Sin embargo, se desconoce si este ejemplar fue podado por la dependencia municipal o por un tercero, lo que de ser el caso resultaría en una sanción.

