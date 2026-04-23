'Fracking' también conlleva a crisis sociales: Consejo Hídrico

El presidente del Consejo Hídrico Estatal (CHE), Jonathan Abraham Quintero García, advirtió que los efectos del 'fracking' no se limitan a los daños ambientales y de salud que comúnmente se discuten, sino que también existen impactos menos visibles que están generando crisis sociales en las comunidades.

El también investigador del Colegio de San Luis (Colsan) recordó que el organismo ya se ha pronunciado en contra de esta práctica debido a su propia naturaleza, al considerar que los beneficios se concentran en pocos actores, principalmente empresas transnacionales, mientras que los costos ambientales y sociales son trasladados a las poblaciones locales.

Desde la academia, explicó, se han analizado las técnicas actuales de fractura hidráulica, las cuales, si bien han reducido algunos daños, no eliminan los impactos. "Siguen existiendo afectaciones, tanto en temas de salud como geológicos, que son perceptibles, pero también hay otros efectos que no se contabilizan porque no son tan evidentes", señaló.

Entre estos impactos no visibles, destacó la fragmentación social que suele acompañar a este tipo de proyectos extractivos. Indicó que actividades como la minería, el fracking o incluso desarrollos inmobiliarios tienden a generar divisiones internas, conflictos y tensiones entre los habitantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Quintero García subrayó que este tipo de consecuencias no suelen ser consideradas en las evaluaciones tradicionales, pese a que ya se están manifestando en distintas regiones, donde las comunidades han comenzado a organizarse y expresar su rechazo a la llegada de estas industrias.

Asimismo, enfatizó que existe una diferencia de fondo entre la visión de desarrollo de los gobiernos y la de los pueblos. Mientras que las autoridades suelen priorizar el crecimiento económico, las comunidades ponen en el centro el bienestar colectivo, el respeto a los ecosistemas y la convivencia con la biodiversidad.

Finalmente, el presidente del CHE confió en que exista apertura por parte de las autoridades para establecer un diálogo real con las comunidades y reconsiderar la implementación del 'fracking'. "Han sido claros en su postura de rechazo y es algo que debe respetarse, porque son ellos quienes habitan esos territorios y enfrentarán las consecuencias", concluyó.