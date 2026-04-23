'Fracking' también conlleva a crisis sociales: Consejo Hídrico
Quintero García destaca que los beneficios se concentran en empresas, mientras las comunidades sufren
El presidente del Consejo Hídrico Estatal (CHE), Jonathan Abraham Quintero García, advirtió que los efectos del 'fracking' no se limitan a los daños ambientales y de salud que comúnmente se discuten, sino que también existen impactos menos visibles que están generando crisis sociales en las comunidades.
El también investigador del Colegio de San Luis (Colsan) recordó que el organismo ya se ha pronunciado en contra de esta práctica debido a su propia naturaleza, al considerar que los beneficios se concentran en pocos actores, principalmente empresas transnacionales, mientras que los costos ambientales y sociales son trasladados a las poblaciones locales.
Desde la academia, explicó, se han analizado las técnicas actuales de fractura hidráulica, las cuales, si bien han reducido algunos daños, no eliminan los impactos. "Siguen existiendo afectaciones, tanto en temas de salud como geológicos, que son perceptibles, pero también hay otros efectos que no se contabilizan porque no son tan evidentes", señaló.
Entre estos impactos no visibles, destacó la fragmentación social que suele acompañar a este tipo de proyectos extractivos. Indicó que actividades como la minería, el fracking o incluso desarrollos inmobiliarios tienden a generar divisiones internas, conflictos y tensiones entre los habitantes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Quintero García subrayó que este tipo de consecuencias no suelen ser consideradas en las evaluaciones tradicionales, pese a que ya se están manifestando en distintas regiones, donde las comunidades han comenzado a organizarse y expresar su rechazo a la llegada de estas industrias.
Asimismo, enfatizó que existe una diferencia de fondo entre la visión de desarrollo de los gobiernos y la de los pueblos. Mientras que las autoridades suelen priorizar el crecimiento económico, las comunidades ponen en el centro el bienestar colectivo, el respeto a los ecosistemas y la convivencia con la biodiversidad.
Finalmente, el presidente del CHE confió en que exista apertura por parte de las autoridades para establecer un diálogo real con las comunidades y reconsiderar la implementación del 'fracking'. "Han sido claros en su postura de rechazo y es algo que debe respetarse, porque son ellos quienes habitan esos territorios y enfrentarán las consecuencias", concluyó.
El fracking avanza sin consulta en la Huasteca: Del Rosal
El proyecto de fracking contemplado por Pemex para la Huasteca potosina avanza sin consulta a las comunidades y con un impacto potencial sobre 367 comunidades indígenas en 17 municipios, además de al ...
no te pierdas estas noticias
'Fracking' también conlleva a crisis sociales: Consejo Hídrico
Rolando Morales
Quintero García destaca que los beneficios se concentran en empresas, mientras las comunidades sufren
"Falta consulta y proyecto ejecutivo para llevar agua a San Nicolás"
Rubén Pacheco
A más de un año de la orden judicial, la comunidad Puerto La Descubridora depende de pipas irregulares
En el PVEM no consideran que incurran en campaña anticipada
Ana Paula Vázquez
El principio que guía al partido es el respeto a la ley, aseguró el diputado Héctor Serrano