Frenan rehabilitación del rastro de Soledad
El Ayuntamiento analiza la posibilidad de reubicarlo, dijo Navarro Muñiz
La rehabilitación del Rastro Municipal, anunciada meses atrás por el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, se encuentra en pausa debido a que el Ayuntamiento de Soledad analiza la posibilidad de reubicarlo en una zona más alejada de la mancha urbana.
Así lo informó el edil, quien explicó que, tras una revisión del proyecto de rehabilitación, la Secretaría General realizó observaciones relacionadas con diversos criterios, entre ellos la ubicación actual del inmueble.
Navarro Muñiz recordó que el rastro se localiza a tan solo unas cuadras de la plaza principal de Soledad, por lo que se evalúa trasladarlo a una zona menos poblada y que cumpla con la normativa vigente.
En ese sentido, puntualizó que el gobierno municipal analiza la posibilidad de destinar otro terreno de propiedad municipal que cumpla con los lineamientos federales y permita concretar una inversión correcta.
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