Frente frío 25 traerá lluvias, vientos y mínimas de 5°C

La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió que el frente frío número 25 ingresará este día por la región Huasteca, alrededor del mediodía, acompañado de una masa de aire ártico, lo que provocará vientos fuertes, lluvias y tormentas en esa zona, así como lluvias y chubascos en la Zona Media del estado.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas rondarán los 20 grados en la Zona Centro y hasta 27 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas descenderán a 5 grados en la Zona Centro y 7 grados en el Altiplano, por lo que se prevé un ambiente frío durante las próximas horas.

Ante estas condiciones, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones preventivas. En el hogar, pidió abrigarse adecuadamente, revisar que calentadores, estufas y chimeneas cuenten con ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, y proteger tuberías y medidores de agua para prevenir daños por congelamiento.

En materia de salud, la dependencia recomendó mantenerse hidratado, consumir alimentos ricos en vitamina C, evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención en niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios.

