El saldo médico tras descarrilamiento de tren Interoceánico

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que las personas lesionadas presentan principalmente golpes, contusiones y cinco fracturas que requerirán intervención quirúrgica.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, señaló que desde el primer reporte del accidente se activaron los protocolos de emergencia y contingencia en las unidades médicas de la región.

El funcionario informó que, debido a su cercanía con el sitio del siniestro, 33 personas fueron atendidas inicialmente en el Hospital Rural de Matías Romero. De ese total, 14 pacientes fueron dados de alta por mejoría, cuatro permanecen hospitalizados y el resto fue trasladado a otros centros médicos.

Robledo detalló que el mayor número de personas lesionadas se concentra en el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Salina Cruz, donde actualmente se atiende a 16 pacientes. Precisó que la mayoría presenta lesiones por golpes y contusiones, además de cinco casos con fracturas que serán programados para cirugía.

Indicó que ninguna de las personas hospitalizadas se encuentra en riesgo de perder la vida y que los pacientes reciben atención en distintas instituciones del sector salud, con énfasis en el hospital del IMSS en Salina Cruz.

El director del Seguro Social agregó que se brinda acompañamiento a los familiares de las personas internadas, así como apoyo con alimentación y alojamiento. En el caso de una familia originaria de Coatzacoalcos, señaló que se realizan gestiones para facilitar su traslado.

Asimismo, Robledo informó que mantiene comunicación con el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres Guadarrama, quien reportó que las siete personas internadas en el Hospital del ISSSTE en Tehuantepec ya fueron visitadas y contactadas por personal de la institución.