Frente Nacional por las 40 horas cuestiona a la STPS-SLP

La coordinación estatal del Frente Nacional por las 40 Horas en San Luis Potosí cuestionó públicamente las declaraciones del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estatal, Crisógono Sánchez Lara, quien afirmó que "no ha detectado casos de jornadas laborales de 16 horas", además de asegurar que la dependencia "no ha recibido denuncias" ni ha encontrado irregularidades durante sus inspecciones.

El colectivo calificó estas afirmaciones como "preocupantes" y aseguró que la evidencia disponible, incluidos testimonios directos y cifras oficiales, contradice lo expresado por el funcionario. Señalaron que, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, en el tercer trimestre de 2025, 238 mil 230 personas en San Luis Potosí trabajan más de 48 horas a la semana, de las cuales 69 mil 746 son mujeres. Además, denunciaron que existen empresas donde se operan turnos de 12 horas durante cuatro días, un esquema que, subrayaron, "carece de sustento legal".

El Frente cuestionó la efectividad de las inspecciones laborales de la STPS estatal y contrastó que, aunque como colectivo no reciben recursos públicos, sí obtienen testimonios y denuncias tanto en redes sociales como en territorio.

"¿Cómo es posible que con presupuesto, personal y equipo no logren identificar jornadas extenuantes?", plantearon.

También pidieron transparentar cuántos inspectores tiene la dependencia, cuántos centros de trabajo revisan al año, y cuáles han sido los resultados.

Respecto a la baja recepción de denuncias formales, el movimiento sostuvo que no es señal de ausencia de abusos, sino del miedo a represalias, la falta de garantías para los trabajadores y la desconfianza en las instituciones.

Recordaron que incluso cuentan con casos de personas que sí han presentado denuncias, pero muchas otras prefieren renunciar antes que enfrentar un proceso sin respaldo real.

El Frente también reprochó la falta de respuesta de la STPS respecto a la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Expusieron que hace 176 días solicitaron formalmente participar en los foros estatales sobre el tema, sin recibir respuesta.

A ello, se suma una petición para conocer acciones de inspección relativas a personas que laboran más de 48 horas, la cual, aseguran, tampoco ha sido atendida.

El pronunciamiento ocurre el mismo día en que el INEGI publicó los resultados de pobreza laboral, donde San Luis Potosí aparece como el estado con el mayor incremento, al subir 5.5 puntos porcentuales entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2025.

Para el Frente, este deterioro "es consecuencia directa de un modelo de explotación que la autoridad se niega a ver".