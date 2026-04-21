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Frinné Azuara no ve urgente estación de monitoreo del aire en ZI

La contaminación en el área puede medirse a través de otra estación cercana, dijo

Por Ana Paula Vázquez

Abril 21, 2026 02:13 p.m.
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Frinné Azuara Yarzábal / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Frinné Azuara Yarzábal / Foto: Citlally Montaño-Pulso

En la Zona Industrial, donde se registró el incendio reciente, no existe una estación de monitoreo de calidad del aire; aun así, la presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, Frinné Azuara Yarzábal, aseguró que no hay un vacío de información y descartó urgencia para instalar nuevos puntos.

La legisladora explicó que, tras reunirse con la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), Sonia Mendoza Díaz, se determinó que la contaminación pudo medirse a través de una estación cercana, además del uso de sistemas digitales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), que permiten obtener datos más precisos sobre las partículas en el aire.

Con base en esta información, añadió, la dependencia estatal emitió avisos preventivos para alertar a la población sobre las zonas con mayor concentración de contaminantes y las medidas a seguir durante la contingencia.

Sin embargo, reconoció que en una primera reunión con SEGAM no se revisaron a fondo los protocolos aplicados durante el incidente. Por ello, el Congreso dará seguimiento al caso para analizar tanto la actuación de las autoridades como la de las empresas involucradas, y determinar si hubo fallas.

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Aunque se analiza incrementar el número de estaciones de monitoreo, Azuara Yarzábal sostuvo que la contaminación no se limita a estos eventos, sino también a factores cotidianos como las emisiones vehiculares, la quema en zonas no autorizadas y la operación de ladrilleras, y añadió que buscará integrarse a la comisión interinstitucional que da seguimiento a la calidad del aire para conocer los efectos en la salud de la población.

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