Frustran 16 eventos por San Judas en vía pública de Soledad

La Guardia Civil Municipal de Soledad atendió 16 reportes relacionados con posibles bailes o eventos en la vía pública alusivos a los festejos de San Judas Tadeo. De estos, siete fueron desactivados sin incidentes, mientras que los nueve restantes correspondían a reuniones o celebraciones familiares de carácter religioso.

Así lo señaló el titular del área municipal, Víctor Aristarco Serna Piña, quien indicó que las acciones se concentraron en colonias como Pavón, Rivas Guillén, Villa Jardín, Los Fresnos y San Felipe, donde se detectaron cierres parciales de calles y equipos de sonido instalados sin autorización.

Detalló que los operativos se realizaron y continuarán estos días en coordinación con los tres niveles de gobierno, incluyendo a la Guardia Civil Estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Explicó que este día se supervisarán bailes masivos organizados en salones o espacios cerrados, ya que estos deben contar con permisos emitidos por las direcciones de Comercio y Protección Civil. En caso contrario, serán cancelados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Aunque no sean en la vía pública, si el salón no cuenta con permiso, el evento se suspende. Estamos coordinados con Comercio y Protección Civil para revisar estos casos", dijo.

En ese sentido, dijo que entre cuatro y cinco eventos masivos serán monitoreados durante la jornada, en colaboración con las fuerzas estatales y federales.

El director de la corporación invitó a la ciudadanía a que sus celebraciones se realicen con tranquilidad, respetando la vía pública, evitando alterar el orden público.