Frustran 71 bailes en vía pública en última semana

Durante la última semana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento de San Luis Potosí detuvo 71 bailes en vía pública, principalmente ligados a las celebraciones de San Judas Tadeo y al inicio de los festejos del Día de Muertos,

El titular de la SSPC, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, explicó que la interrupción de estos eventos tuvo como propósito evitar hechos violentos o de riesgo, ya que en ocasiones anteriores estas concentraciones derivaron en peleas o agresiones.

Además de estas acciones, la corporación municipal desplegó un operativo especial en los panteones, especialmente en el del Saucito, que permaneció abierto desde el viernes por la noche hasta este lunes por la tarde. A pesar de la gran afluencia, las autoridades reportaron saldo blanco.

Villa Gutiérrez mencionó también la coordinación entre San Luis Potosí, Soledad y Villa de Pozos para supervisar las llamadas "rodadas del terror", en las que participaron cerca de 4 mil motociclistas. Las actividades transcurrieron sin incidentes, aseguró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En total, la SSPC reportó más 107 de detenciones durante la semana, por delitos contra la salud, portación de armas prohibidas y robo a comercio, además de la recuperación de nueve vehículos robados.

De acuerdo con el jefe de la policía capitalina, se trató de una semana particularmente activa para las corporaciones locales, marcada por una intensa presencia en las calles y operativos preventivos para evitar altercados durante las festividades.