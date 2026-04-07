Fuga de agua lleva meses sin atenderse y vecinos acusan omisión de Interapas

Una fuga de agua potable en la calle Aquiles Serdán, en la colonia Mártires de la Revolución, permanece sin ser reparada desde hace más de dos meses, a pesar de que vecinos aseguran haber realizado diversos reportes ante el organismo operador Interapas.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, el escurrimiento se ubica frente al número 650, casi en el cruce con Camino Real a Saltillo, donde el agua fluye de manera constante desde una abertura en el pavimento. En el sitio también se observan rastros de trabajos previos y un hoyo que, según los habitantes, lleva más de un año sin una solución definitiva.

Los colonos señalaron que, por las características del líquido y la ausencia de malos olores, se trata de agua potable y no de drenaje. Indicaron además que el flujo es continuo y desciende hacia la parte baja de la calle, generando encharcamientos que incluso salpican a peatones cuando pasan vehículos.

Vecinos consultados estimaron que la fuga se ha mantenido activa entre dos y casi tres meses. Añadieron que el constante paso del transporte público en la zona genera vibraciones en el pavimento, lo que, a su consideración, agrava la situación y mantiene el agua brotando.

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Asimismo, denunciaron que, pese a los reportes realizados, personal del organismo operador no ha regresado para efectuar la reparación correspondiente. Subrayaron que esta situación contrasta con la escasez de agua que enfrentan otras colonias, mientras en este punto el recurso se desperdicia de forma continua.

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Ante ello, hicieron un llamado a Interapas y a las autoridades municipales para que atiendan el problema, realicen las reparaciones necesarias y eviten el desperdicio del suministro.