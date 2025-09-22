logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

Fotogalería

"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Fuga provoca socavón en circuito de Villa Alborada

Los habitantes exigieron al Interapas atender de inmediato el desperfecto

Por Flor Martínez

Septiembre 22, 2025 02:24 p.m.
A
Fotos: Omar Hernández/Pulso

Fotos: Omar Hernández/Pulso

Pese a que desde hace varias semanas vecinos de la colonia Villa Alborada denunciaron un reblandecimiento del pavimento en la calle Circuito Boreal, derivado de una fuga de agua potable, el problema no fue atendido oportunamente y terminó generando un socavón en el que una pipa de agua cayó la noche del sábado.

Ante esta situación, los habitantes exigieron al Interapas atender de inmediato el desperfecto, ya que temen que la humedad ocasionada por el desperdicio de miles de litros termine por dañar sus viviendas o la vialidad.

Debido al peso de la unidad, la parte que se encontraba afectada se fracturó, generando un agujero en el pavimento, el cual, no ha sido atendido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Nohemí Moreno, vecina afectada, lamentó que mientras el líquido se desperdicia a causa de la fuga, en la misma zona persistan problemas de desabasto.

Otro habitante reprochó que, aunque cada usuario paga puntualmente su recibo, el organismo operador no logra organizarse ni cumplir con su obligación de garantizar el suministro de agua potable, así como los servicios de drenaje y saneamiento de manera digna.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fuga provoca socavón en circuito de Villa Alborada
Fuga provoca socavón en circuito de Villa Alborada

Fuga provoca socavón en circuito de Villa Alborada

SLP

Flor Martínez

Los habitantes exigieron al Interapas atender de inmediato el desperfecto

Autodestapes de morenistas, un ejercicio natural: Arreola
Autodestapes de morenistas, un ejercicio natural: Arreola

"Autodestapes" de morenistas, un ejercicio natural: Arreola

SLP

Samuel Moreno

Aseguró que actualmente tienen ventaja en las preferencias electorales en San Luis Potosí

Se entregará la información del caso Rich: Torres Sánchez
Se entregará la información del caso Rich: Torres Sánchez

Se entregará la información del caso Rich: Torres Sánchez

SLP

Rubén Pacheco

Un juzgado multó a la Contraloría estatal por negar expedientes relacionados con el suceso

"Muy buenos", primeros cuatro años de Gallardo: Galindo
"Muy buenos", primeros cuatro años de Gallardo: Galindo

"Muy buenos", primeros cuatro años de Gallardo: Galindo

SLP

Rolando Morales

Se ha trabajado en conjunto más allá de las diferencias políticas y partidistas, dijo el alcalde