Fuga provoca socavón en circuito de Villa Alborada

Pese a que desde hace varias semanas vecinos de la colonia Villa Alborada denunciaron un reblandecimiento del pavimento en la calle Circuito Boreal, derivado de una fuga de agua potable, el problema no fue atendido oportunamente y terminó generando un socavón en el que una pipa de agua cayó la noche del sábado.

Ante esta situación, los habitantes exigieron al Interapas atender de inmediato el desperfecto, ya que temen que la humedad ocasionada por el desperdicio de miles de litros termine por dañar sus viviendas o la vialidad.

Debido al peso de la unidad, la parte que se encontraba afectada se fracturó, generando un agujero en el pavimento, el cual, no ha sido atendido.

Nohemí Moreno, vecina afectada, lamentó que mientras el líquido se desperdicia a causa de la fuga, en la misma zona persistan problemas de desabasto.

Otro habitante reprochó que, aunque cada usuario paga puntualmente su recibo, el organismo operador no logra organizarse ni cumplir con su obligación de garantizar el suministro de agua potable, así como los servicios de drenaje y saneamiento de manera digna.