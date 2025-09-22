logo pulso
Se entregará la información del caso Rich: Torres Sánchez

Un juzgado multó a la Contraloría estatal por negar expedientes relacionados con el suceso

Por Rubén Pacheco

Septiembre 22, 2025 01:44 p.m.
A
J. Guadalupe Torres Sánchez / Foto: Alberto Martínez-Pulso

J. Guadalupe Torres Sánchez / Foto: Alberto Martínez-Pulso

Si el estado se encuentra obligado a entregar información pública solicitada por el Poder Judicial de la Federación (PJF) en un juicio por el caso del antro Rich, se otorgará y listo, dijo J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Este día, se informó que el Juzgado Sexto de Distrito impuso una multa a dicha dependencia estatal por negarse a otorgar para efectos de un juicio, los expedientes de investigación a funcionarios estatales inmiscuidos en el accidente mortal, suscitado el 7 de junio del 2024.

El funcionario estatal reconoció no estar enterado del tema, sin embargo, adujo que puede tratarse de acuerdos que se combaten, aclaran y pueden revocarse en cualquier momento.

"En cuanto a la información pública, pues si se está obligado (el estado), se va a dar y listo", asumió Torres Sánchez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En febrero pasado, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado (CGE), precisó que desde diciembre pasado se emitió el resolutivo sancionador contra tres funcionarios estatales, pero no se hizo difusión del mismo, porque solo se notificó a las personas intervinientes.

La resolución correspondió a Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), José Concepción Gallardo Martínez, titular de la Dirección de Gobernación y Lucía Martha Ramírez Rodríguez, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

Sin embargo, hasta el momento la propia Contraloría se ha negado a informar en qué consistieron las sanciones, bajo el argumento de que deben quedar firmes por órganos jurisdiccionales en caso de impugnaciones de los sancionados.

