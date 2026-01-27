FUNI 2026 abrirá opciones universitarias a jóvenes potosinos

Con el objetivo de orientar a estudiantes que están por elegir su futuro académico, el Gobierno del Estado realizará la Feria de Universidades Interactiva (FUNI) 2026, los días 6 y 7 de febrero, en el pabellón 2 de la Feria Nacional Potosina.

El evento reunirá a instituciones de educación superior públicas y privadas, que presentarán su oferta de licenciaturas, posgrados y otras alternativas educativas, incluida la preparatoria abierta, con el fin de brindar información directa a jóvenes que están por definir su trayectoria académica.

Feria universitaria en la FENAPO.

El titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, señaló que las y los asistentes también podrán vincularse con proyectos estratégicos estatales, nacionales e internacionales, en un esfuerzo por acercar información oportuna y ampliar las oportunidades educativas en la entidad.

La FUNI se ha convertido en un referente anual de orientación vocacional en San Luis Potosí, al concentrar en un solo espacio distintas opciones académicas y permitir a los asistentes comparar planes de estudio y oportunidades de desarrollo profesional.

