FUNI 2026 abrirá opciones universitarias a jóvenes potosinos
La Feria de Universidades Interactiva se realizará el 6 y 7 de febrero
A
Con el objetivo de orientar a estudiantes que están por elegir su futuro académico, el Gobierno del Estado realizará la Feria de Universidades Interactiva (FUNI) 2026, los días 6 y 7 de febrero, en el pabellón 2 de la Feria Nacional Potosina.
El evento reunirá a instituciones de educación superior públicas y privadas, que presentarán su oferta de licenciaturas, posgrados y otras alternativas educativas, incluida la preparatoria abierta, con el fin de brindar información directa a jóvenes que están por definir su trayectoria académica.
El titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, señaló que las y los asistentes también podrán vincularse con proyectos estratégicos estatales, nacionales e internacionales, en un esfuerzo por acercar información oportuna y ampliar las oportunidades educativas en la entidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
LEA TAMBIÉN
Avanza federalización de nómina de Telesecundarias: SEGE
El funcionario explicó que el proceso se desarrolla con la gestión directa del Ejecutivo Estatal
La FUNI se ha convertido en un referente anual de orientación vocacional en San Luis Potosí, al concentrar en un solo espacio distintas opciones académicas y permitir a los asistentes comparar planes de estudio y oportunidades de desarrollo profesional.
no te pierdas estas noticias
FUNI 2026 abrirá opciones universitarias a jóvenes potosinos
SLP
Redacción
La Feria de Universidades Interactiva se realizará el 6 y 7 de febrero
Derribarán 12 quioscos del parque Morales tras accidente
SLP
Rolando Morales
El titular de Servicios Municipales informó sobre el deterioro avanzado de esas estructuras
Promete Salud 21 equipos de alta tecnología para SLP
SLP
Agencias
La inversión incluye aceleradores lineales, tomógrafos, resonadores magnéticos y mastógrafos