Galindo desconoce plan federal para sanear presa San José

El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que desconoce el proyecto de saneamiento de la presa San José que anunció la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aunque manifestó interés en conocer los detalles y participar en caso de que el Ayuntamiento sea convocado.

El edil capitalino señaló que incluso consultó directamente con autoridades de Conagua sobre la iniciativa, pero aseguró que no obtuvo información concreta. "No lo conozco, de hecho le pregunté ahí en Conagua y no me supieron decir", declaró.

Galindo Ceballos indicó que buscará reunirse con el director de la dependencia federal para conocer el alcance del proyecto, al señalar que existe una buena relación institucional con la Conagua tanto a nivel estatal como nacional. "Lo voy a buscar al director de Conagua para ver un poco de qué se trata", comentó.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de que el Ayuntamiento participe en las acciones de saneamiento de la presa San José, al considerar que se trata de un tema relacionado con el abastecimiento de agua para la ciudad. "La puerta está abierta para participar con la Conagua", expresó.

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El proyecto de saneamiento contempla el retiro del lirio acuático y la atención de la contaminación generada por descargas de aguas residuales provenientes de la comunidad de Escalerillas. La intervención será financiada en su totalidad por el Gobierno de México.

De acuerdo con el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, el proyecto se concretó tras gestiones realizadas ante autoridades federales y reuniones con el director estatal de Conagua, Darío Fernando González Castillo.

Durante la entrevista, el alcalde también adelantó que en aproximadamente 10 o 12 días presentará un proyecto hídrico para la zona norte de la ciudad, el cual calificó "muy ambicioso".