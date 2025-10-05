Galindo dice que obra del Saucito tiene apoyo ciudadano

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que entre el 80 y 85 por ciento de los habitantes de El Saucito han manifestado su aprobación al nuevo proyecto de obra en la zona norte de la capital, el cual fue modificado para atender las observaciones ciudadanas y respetar la tradicional ruta procesional del Señor del Saucito.

Durante su declaración, Galindo Ceballos destacó que el rediseño del proyecto busca equilibrar el desarrollo urbano con la preservación de las tradiciones religiosas que caracterizan a esta comunidad.

"Hay un nuevo proyecto que toma en cuenta las observaciones de la gente, que trata de respetar la ruta procesional. Ese es el meollo del asunto: que el Señor del Saucito suba y baje en las fiestas de febrero y marzo sin afectar la procesión", explicó el edil.

El alcalde reconoció que aún faltan acuerdos con un sector del comercio local, especialmente con el comercio informal, que ha expresado preocupaciones sobre posibles afectaciones a sus negocios. Sin embargo, aseguró que el gobierno municipal garantiza que la obra no pondrá en riesgo las actividades económicas, sino que beneficiará a toda la ciudad.

"Es una obra para todo San Luis, no solo para El Saucito. Es como la avenida Himalaya, que fue la salida del poniente; esta será la gran obra del norte de la ciudad", afirmó.

Galindo Ceballos adelantó que su objetivo es concluir los acuerdos vecinales durante el mes de octubre, con la intención de iniciar el proceso de licitación antes de que termine el año.