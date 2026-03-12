logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Galindo evita definir postura sobre megacoalición para 2027

El alcalde capitalino aseguró que se mantiene enfocado en su gestión

Por Samuel Moreno

Marzo 12, 2026 01:40 p.m.
A
Enrique Galindo Ceballos / Foto: Pulso

Enrique Galindo Ceballos / Foto: Pulso

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, evitó pronunciarse a favor o en contra de la propuesta planteada por la dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sara Rocha Medina, sobre la posibilidad de construir una "mega coalición" de partidos de oposición con miras a las elecciones de 2027, incluso con la eventual inclusión del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El edil capitalino señaló que ha procurado mantener cautela en sus posicionamientos político-electorales, al considerar que aún no es momento de abrir ese debate, ya que su prioridad actual es el ejercicio de gobierno en la capital potosina.

Subrayó que su compromiso inmediato es con la ciudadanía de San Luis Potosí y con la continuidad de los proyectos municipales, por lo que dijo mantenerse enfocado en las actividades de gobierno y en los eventos que se desarrollan en la ciudad.

Agregó que aún falta un largo periodo para la definición de alianzas rumbo al proceso electoral de 2027 y que, en todo caso, las decisiones sobre posibles coaliciones corresponderán principalmente a las dirigencias nacionales de los partidos políticos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

PAN y MC dicen no al llamado del PRI

Descartan ambos partidos establecer alianzas para el 2027

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Galindo evita definir postura sobre megacoalición para 2027
Galindo evita definir postura sobre megacoalición para 2027

Galindo evita definir postura sobre megacoalición para 2027

SLP

Samuel Moreno

El alcalde capitalino aseguró que se mantiene enfocado en su gestión

Acusa CEA al Consejo Hídrico de querer figurar y politizar
Acusa CEA al Consejo Hídrico de querer figurar y politizar

Acusa CEA al Consejo Hídrico de querer "figurar y politizar"

SLP

Rubén Pacheco

Martínez Sánchez señaló que debe aportar conforme a la ley y no frenar el desarrollo urbano

Cynthia Klitbo celebra cumpleaños 59 enfocada en su salud
Cynthia Klitbo celebra cumpleaños 59 enfocada en su salud

Cynthia Klitbo celebra cumpleaños 59 enfocada en su salud

SLP

El Universal

Klitbo reveló que su enfermedad de Hashimoto limita su alimentación durante la celebración.

Colapsa barda de vivienda en Soledad
Colapsa barda de vivienda en Soledad

Colapsa barda de vivienda en Soledad

SLP

Flor Martínez

Fue alrededor de las 7:00 de la mañana cuando se recibió el reporte del incidente