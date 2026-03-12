Galindo evita definir postura sobre megacoalición para 2027

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, evitó pronunciarse a favor o en contra de la propuesta planteada por la dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sara Rocha Medina, sobre la posibilidad de construir una "mega coalición" de partidos de oposición con miras a las elecciones de 2027, incluso con la eventual inclusión del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El edil capitalino señaló que ha procurado mantener cautela en sus posicionamientos político-electorales, al considerar que aún no es momento de abrir ese debate, ya que su prioridad actual es el ejercicio de gobierno en la capital potosina.

Subrayó que su compromiso inmediato es con la ciudadanía de San Luis Potosí y con la continuidad de los proyectos municipales, por lo que dijo mantenerse enfocado en las actividades de gobierno y en los eventos que se desarrollan en la ciudad.

Agregó que aún falta un largo periodo para la definición de alianzas rumbo al proceso electoral de 2027 y que, en todo caso, las decisiones sobre posibles coaliciones corresponderán principalmente a las dirigencias nacionales de los partidos políticos.

