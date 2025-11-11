Galindo niega uso de fuerza contra manifestantes de Escalerillas

El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que la intervención de la Policía Municipal y de la Guardia Civil Estataldurante la manifestación de habitantes de Escalerillas no tuvo carácter represivo, sino que respondió a la necesidad de evitar afectaciones mayores en vialidades estratégicas.

Galindo explicó que la protesta realizada ayer fue ajena al Ayuntamiento, pues el desacuerdo de la comunidad está relacionado con la construcción del ducto de agua, un proyecto federal a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Señaló que, aunque existe diálogo directo con Escalerillas y una buena relación con el comisariado y los vecinos, la movilización se originó por un asunto que corresponde a la federación.

Sobre la presencia policial, indicó que se actuó únicamente para desahogar el tráfico en puntos como Periférico, Salvador Nava y la salida a Guadalajara, donde la protesta generaba complicaciones. Aseguró que la participación de los elementos se realizó "limpiamente y respetando los derechos humanos", y subrayó que su administración mantiene canales de diálogo abiertos con la comunidad.

Galindo niega represión tras el encontronazo en Escalerillas.

El alcalde reiteró que Escalerillas ha sido atendida y que la petición principal de los habitantes es que el ducto de Conagua les garantice un beneficio directo.

Finalmente, adelantó que este día se llevaría a cabo una reunión entre los tres órdenes de gobierno y los pobladores, donde se espera que se presente una respuesta clara a sus inquietudes.