Galindo: "no sé" el motivo de la renuncia de Chávez (VIDEO)

El alcalde de Enrique Galindo Ceballos reconoció que desconoce las razones de la renuncia de Fernando Chávez Méndez a la Secretaría General del Ayuntamiento.

"No sé, no sé...", respondió al ser cuestionado sobre el motivo de la salida del funcionario, aunque destacó que realizó un buen trabajo durante su gestión.

El edil reiteró que, pese a la salida, el gobierno municipal mantiene su operación sin afectaciones, al tratarse de una estructura que —dijo— "sigue jalando" y no depende de una sola persona.

Renuncia Fernando Chávez a la Secretaría del Ayuntamiento de SLP



Galindo confirma la salida... y dice: "no sé, no sé" el motivo.



El alcalde asegura que el gobierno sigue operando con normalidad y que el relevo se definirá en Cabildo.https://t.co/aQUb8KjeOP pic.twitter.com/z9bnd80W1L — Pulso Online (@pulso_mx) March 29, 2026

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Asimismo, adelantó que será en la próxima sesión de Cabildo cuando proponga a quien ocupará la Secretaría General, con un perfil que tenga experiencia en el ámbito municipal y capacidad de conducción política y administrativa.