Galindo: "no sé" el motivo de la renuncia de Chávez (VIDEO)
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El alcalde de Enrique Galindo Ceballos reconoció que desconoce las razones de la renuncia de Fernando Chávez Méndez a la Secretaría General del Ayuntamiento.
"No sé, no sé...", respondió al ser cuestionado sobre el motivo de la salida del funcionario, aunque destacó que realizó un buen trabajo durante su gestión.
El edil reiteró que, pese a la salida, el gobierno municipal mantiene su operación sin afectaciones, al tratarse de una estructura que —dijo— "sigue jalando" y no depende de una sola persona.
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Asimismo, adelantó que será en la próxima sesión de Cabildo cuando proponga a quien ocupará la Secretaría General, con un perfil que tenga experiencia en el ámbito municipal y capacidad de conducción política y administrativa.
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