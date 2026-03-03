Gallardo acusa negocio con pipas y critica sueldos en Interapas

Durante un evento del programa "Enchúlame Tu Colonia" en la colonia Las Pilitas, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona criticó el manejo del agua en la capital potosina y señaló que la falta de suministro en algunas colonias responde a intereses económicos ligados a la venta de pipas.

Ante vecinos del sector sur de la ciudad, el mandatario afirmó que hay zonas donde no se garantiza el servicio porque el negocio es vender agua mediante pipas.

"Tenemos colonias completas donde no les dan un litro de agua porque el negocio es vender pipas", sostuvo.

El gobernador también cuestionó el funcionamiento del organismo operador Interapas, al señalar que existen salarios elevados pese a las deficiencias en el servicio.

Según dijo, hay funcionarios que perciben sueldos de hasta 80 mil pesos mensuales, mientras que trabajadores en otros sectores ganan significativamente menos.

"Hay gente que gana hasta 80 mil pesos cuando aquí muchos trabajadores no llegan ni a diez mil o doce mil", expresó.

Durante el mismo mensaje, Gallardo atribuyó los problemas de agua en la ciudad a lo que ha denominado como la "maldita herencia", término con el que se refiere a administraciones anteriores en la capital.

En ese contexto, también hizo referencia al próximo proceso electoral y pidió a la población reflexionar sobre su voto cuando partidos o candidatos vuelvan a buscar apoyo en las colonias.

El pronunciamiento se dio en el marco de las actividades del programa estatal de rehabilitación de colonias, realizado esta vez en Las Pilitas, al sur de la capital potosina.