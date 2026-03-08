logo pulso
SLP

Gallardo advierte revisión a sueldos de policías

Los presidentes municipales que no cumplan con el aumento salarial para policías en 2026 serán sancionados

Por Rubén Pacheco

Marzo 08, 2026 12:47 p.m.
Gallardo advierte revisión a sueldos de policías

Se verificará que esta próxima quincena, todos los ayuntamientos del estado de San Luis Potosí hayan aplicado el incremento salarial mínimo para los policías municipales, anunció el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Expuso que, a través de las contralorías municipales y del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), el Gobierno del Estado dará seguimiento para conocer el cumplimiento de la reciente reforma que garantiza mejoras salariales.

Recordó que el Congreso del Estado aprobó que todos los municipios están obligados a pagar un salario de al menos 14 mil pesos mensuales, lo cual debe ser efectivo para evitar que "no se vendan con la delincuencia", enfatizó.

"Que le inviertan a la seguridad. Ya están obligados a aumentarle los sueldos a los policías. Vamos a pedir a la contraloría y a la auditoría del estado para que revisen que esta quincena próxima, se haya aplicado el aumento que, por ley les corresponde", remató.

Previo a esta declaración, el mandatario estatal advirtió que las y los presidentes municipales que incumplan la disposición en el ejercicio fiscal 2026, serán sujetos de sanciones, por ello, los exhortó a pagar los salarios mínimos a los oficiales.

