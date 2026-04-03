Gallardo asiste a la Procesión del Silencio en SLP
Gobernador asiste a la edición 73 en el Centro Histórico
San Luis Potosí, S.L.P.– El gobernador Ricardo Gallardo Cardona asistió la noche de este Viernes Santo a la edición 73 de la Procesión del Silencio, realizada en el Centro Histórico de la capital potosina.
El evento comenzó a las 20:00 horas en el Templo del Carmen, con la participación de aproximadamente 30 cofradías y más de 2 mil penitentes, quienes recorrieron las principales calles en un ambiente de solemnidad.
Durante su participación, el mandatario estatal hizo un llamado a la población a valorar esta tradición, considerada una de las más representativas de la Semana Santa en la entidad.
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La Procesión del Silencio se realiza desde 1954, inspirada en tradiciones españolas, y se ha consolidado como uno de los principales eventos religiosos y culturales de San Luis Potosí.
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