Gallardo critica que Insabi siga sin dar abasto suficiente de medicinas

El gobernador del estado, Ricardo Gallardo, lamentó que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) siga sin dotar el abasto suficiente de medicinas que necesita San Luis Potosí, por lo que aseguró que ya se tiene un "plan B" para que la Secretaría de Salud estatal pueda adquirir los medicamentos de manera externa, en tanto se regulariza la situación con el sistema de salud federal.

Expuso: "Es más que urgente que el Insabi cumpla con su compromiso y surta los medicamentos a los que se comprometió; de cualquier forma, nosotros ya nos estamos preparando para que en caso de no recibir en definitiva lo que se necesita, pues ya estamos listos para salir a comprar los medicamentos contra el cáncer, que es lo más preocupante en estos momentos".

Añadió que ya se le dio la instrucción a la Secretaría de Salud del gobierno del estado para que pueda ir preparando los procedimientos de adquisición de las medicinas que hagan falta porque, en definitiva, ya no se puede esperar más a que el Insabi lo haga, pues se tiene que atender a los potosinos que lo requieren.

Confía en que a SLP le toquen 53 mmdp en Presupuesto de Egresos

Por otro lado, dijo confiar en que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, a San Luis Potosí se le asignen, por lo menos, unos 53 mil millones de pesos, que sería un incremento de apenas unos 3 mil millones de pesos respecto a lo que se aprobó para 2021.

Sin embargo, aseveró que si no se obtiene el aumento y simplemente se recibe lo mismo que este año, no habrá pretexto y de cualquier forma se tienen que cumplir todos los compromisos que se han hecho con la ciudadanía. "Se va a cumplir de alguna u otra manera", dijo.