Gallardo descarta intervenir en "purga" del PJE

Ante los despidos registrados al inicio de este año en el Poder Judicial del Estado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se deslindó de cualquier intervención y subrayó que se trata de un poder autónomo, cuyas decisiones laborales no corresponden al ámbito del Ejecutivo.

Desde los primeros días de enero, el PJE inició una depuración de personal en áreas con labores complementarias, lo que derivó en la salida de trabajadores con más de cinco años de antigüedad e incluso con plazas basificadas.

Cuestionado sobre este escenario, el mandatario estatal fue enfático al señalar que el Gobierno del Estado no tiene injerencia en las decisiones internas del Poder Judicial; "no, no, no, a ver, nosotros no podemos ahí argumentar nada. Es un poder autónomo, como siempre lo hemos dicho", expresó.

Gallardo Cardona reiteró que su administración mantiene una postura de respeto hacia los otros poderes del Estado, incluido el Legislativo, y afirmó que el Ejecutivo únicamente actuará dentro de las atribuciones que le correspondan; "nosotros somos respetuosos del Poder Judicial, del Poder Legislativo, entonces lo que nos corresponde a nosotros, con todo gusto lo vamos a llevar", concluyó.

