Gallardo descarta intervenir en "purga" del PJE
Subrayó que se trata de un poder autónomo, cuyas decisiones laborales no corresponden al Ejecutivo
Ante los despidos registrados al inicio de este año en el Poder Judicial del Estado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se deslindó de cualquier intervención y subrayó que se trata de un poder autónomo, cuyas decisiones laborales no corresponden al ámbito del Ejecutivo.
Desde los primeros días de enero, el PJE inició una depuración de personal en áreas con labores complementarias, lo que derivó en la salida de trabajadores con más de cinco años de antigüedad e incluso con plazas basificadas.
Cuestionado sobre este escenario, el mandatario estatal fue enfático al señalar que el Gobierno del Estado no tiene injerencia en las decisiones internas del Poder Judicial; "no, no, no, a ver, nosotros no podemos ahí argumentar nada. Es un poder autónomo, como siempre lo hemos dicho", expresó.
Gallardo Cardona reiteró que su administración mantiene una postura de respeto hacia los otros poderes del Estado, incluido el Legislativo, y afirmó que el Ejecutivo únicamente actuará dentro de las atribuciones que le correspondan; "nosotros somos respetuosos del Poder Judicial, del Poder Legislativo, entonces lo que nos corresponde a nosotros, con todo gusto lo vamos a llevar", concluyó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Purga laboral sacude al PJE: despiden a 54
Trabajadores de apoyo, algunos basificados, ya no pudieron entrar a la Ciudad Judicial
no te pierdas estas noticias
Gallardo descarta intervenir en "purga" del PJE
Samuel Moreno
Subrayó que se trata de un poder autónomo, cuyas decisiones laborales no corresponden al Ejecutivo
Reconstruirán calle Mier y Terán en la zona centro
Martín Rodríguez
Presenta un notable deterioró con el transcurso de los años
Gallardo y Galindo acuerdan obras viales conjuntas
Martín Rodríguez
Gobierno estatal y Ayuntamiento alistan proyectos conjuntos de infraestructura mayor