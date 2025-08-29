Gallardo entrega 106 patrullas a municipios

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, entregó 106 patrullas a 31 municipios de las cuatro regiones del Estado, como parte de la estrategia de seguridad pública que, de acuerdo con el Gobierno estatal, busca reforzar las tareas de prevención y vigilancia.

De acuerdo con el comunicado oficial, con esta entrega suman 166 unidades distribuidas en 2025 a distintas instancias policiales. La inversión total en seguridad supera los 600 millones de pesos en el último año, e incluyó la compra de un helicóptero, 25 patrullas para la Guardia Civil Estatal, seis blindados tipo Rhino, 25 unidades para Villa de Pozos, cuatro camionetas para Protección Civil y vehículos y remolques para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

El mandatario sostuvo que junto a la entrega de patrullas se han implementado otras medidas, como la capacitación de policías, instalación de arcos lectores en carreteras, drones, cámaras de vigilancia y apoyos económicos. Recordó también que el Congreso local aprobó su iniciativa para pensionar a policías municipales por años de servicio.

Gallardo señaló que la supuesta disminución de delitos de alto impacto se debe a la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Añadió que su administración continuará con lo que llamó un esfuerzo para "imponer la paz y la tranquilidad en todo el territorio potosino".