Ecológica: 62 recolectores aún usan animales de tiro

Esperan que en septiembre queden sustituidos por motocicletas especiales

Por Rolando Morales

Agosto 29, 2025 02:31 p.m.
Ecológica: 62 recolectores aún usan animales de tiro

Jaime Mendieta Rivera, titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que actualmente en la capital potosina existen un total de 62 recolectores que aún hacen uso de animales de tiro

"Son 62 personas que todavía utilizan los animales de tiro, ya no existe más número, son 62 los últimos que nos quedan, hubo una migración durante estos últimos 15 años, cambiaron sus permisos a camionetas". 

Ante esta situación, señaló que el próximo mes de septiembre dará inicio el programa "Sustitución de Carretones de Tracción Animal por Motocarros" para mejorar la recolección de residuos sólidos urbanos y eliminar el uso de animales de tiro en esta labor. El programa busca dignificar la labor de los recolectores informales, eliminar el maltrato animal y mejorar la eficiencia, higiene y sustentabilidad en la recolección de residuos.

Cabe recordar que el programa consiste en la entrega gratuita de un motocarro modelo Super Heavy Cab 2024 a los beneficiarios, mediante la presentación una solicitud formal. El programa estará activo durante 2025, en la que los beneficiarios tendrán la obligación de utilizar el motocarro correctamente, mantenerlo en buen estado y permitir inspecciones. El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la suspensión del apoyo. 

Mendieta Rivera afirmó que los recolectores que aún hacen uso de animales de tiro se encuentran distribuidos a lo largo de la capital potosina, "es un trabajo que los realizan por toda la ciudad donde encuentran algún nicho económico, pues ahí se ponen a trabajar".

