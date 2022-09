Gallardo insiste en propuesta de castración a violadores

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, insistió en su propuesta de castración a violadores y pena de muerte para feminicidas e incluso aseveró que quien esté en contra de este tipo de iniciativas "es porque está a favor de la violación", esto luego de ser cuestionado sobre un presunto caso de abusos sexuales al interior del albergue Rafael Nieto Compeán.

El mandatario expuso que sobre estos hechos, se tiene que investigar a fondo que fue lo que sucedió para que se pueda llegar hasta las últimas consecuencias, no se pueden pasar por alto estas cuestiones "mucho menos una violación, he sido muy enfático en decir que esto se debe de acabar ya en San Luis Potosí y voy a seguir insistiendo con las y los legisladores en el tema".

Gallardo Cardona consideró que la reincidencia en la violación tiene que ver con que no existe un castigo ejemplar "esa es la verdad" por lo que debe existir una penalidad que tenga el efecto de inhibir a los delincuentes, por lo que recalcó que insistirá en el tema de la castración para todos los violadores.

Sobre los cuerpos encontrados esta mañana en la delegación Villa de Pozos, Gallardo Cardona dio a conocer que fue un tema que se trató en la mesa de seguridad y por lo que solicitó cambios en la policía municipal.

"La gente quiere hacer cambios cuando no funcionan las cosas y no es porque lo diga yo, soy respetuoso, pero es un tema que tiene que definir el alcalde.