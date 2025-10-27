logo pulso
Gallardo justifica impago a instituciones educativas: "No llegó el dinero federal"

Alega que no llegaron completas las ministraciones.

Por Rubén Pacheco

Octubre 27, 2025 01:12 p.m.
A
Gallardo justificó el retraso en recursos educativos.

Gallardo justificó el retraso en recursos educativos.

En 2024 no se entregaron recursos completos a las instituciones educativas porque "no llegaron completas las ministraciones federales", justificó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona; sin embargo, tales impagos corresponden a recursos estatales, no del orden federal.

Al igual que en 2023, cuando no erogó 223 millones de pesos a nueve instancias formadoras o de educación media superior y superior, durante 2024 el Gobierno del Estado tampoco cumplió con la entrega convenida de 219 millones 458 mil pesos, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Previo a entregar equipo agrícola a ganaderos y agricultores en la subsede de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), el mandatario estatal explicó que la federación asignó a San Luis Potosí 68 mil 800 millones de pesos, pero solo se recibieron poco más de 68 mil millones.

"Siempre faltan lapsos y la federación ya te va marcando a dónde es donde no llega el dinero o dónde no llegó el dinero, y en este caso, pues fueron las instituciones educativas las que no les llegó el dinero", comentó.

Afirmó que las partidas destinadas al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), a la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí (UT) u otras instituciones llegan etiquetadas, por lo que no se redirigen ni modifican.

"Es un tema que no llegó el presupuesto. Regularmente las proyecciones de dinero o asignaciones que se nos dan para los estados son proyecciones, no son fijo o exacto", agregó.

Aunque la ASF detectó que la entidad debe aclarar 10 millones 400 mil pesos del gasto federalizado de la cuenta pública 2024Gallardo Cardona negó inicialmente haber tenido observaciones, pero luego reconoció que sí existieron, aunque las calificó como "administrativas".

"Fueron mínimas, pero son administrativas. Esas observaciones de 10 millones de pesos, ocho millones los solventamos en 15 días y los entregamos. No es un tema que falte el dinero", concluyó.

