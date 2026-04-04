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Gallardo minimiza deportaciones en SLP

Afirma que solo hay registro de 60 retornos frente a estimaciones de miles

Por Samuel Moreno

Abril 04, 2026 11:04 a.m.
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Ricardo Gallardo Cardona

Ricardo Gallardo Cardona

Luego de que un estudio de BBVA Research ubicara a San Luis Potosí entre las diez entidades con mayor número de ciudadanos deportados desde Estados Unidos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona rechazó que la entidad se encuentre en ese nivel y afirmó que las cifras deben revisarse.

El mandatario estatal sostuvo que, de acuerdo con los registros de su administración, el número de potosinos repatriados es considerablemente menor al señalado en el análisis, al referir que únicamente se tiene contabilizado el retorno de alrededor de 60 personas.

"Yo creo que hay que revisar las cifras. No somos de los mayores números de deportados", declaró.

Gallardo Cardona aseguró que, pese a ello, el Gobierno del Estado ha mantenido una política de respaldo permanente a los migrantes, particularmente a quienes han sido retornados al país.

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Como parte de estas acciones, indicó que más de 45 de los connacionales deportados han logrado establecer un negocio propio, mientras que otros 15 optaron por incorporarse al mercado laboral con apoyo del Instituto del Trabajo.

El titular del Ejecutivo estatal añadió que, hasta el momento, no se tiene registro de personas deportadas que enfrenten alguna situación crítica en la entidad; sin embargo, subrayó que, de presentarse algún caso, se les brindaría acompañamiento institucional.

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