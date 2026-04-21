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Gallardo presume alianza con empresarios para impulsar empleos en SLP

Buscan atraer inversión y generar empleos

Por Redacción

Abril 21, 2026 05:25 p.m.
A
Gallardo presume alianza con empresarios para impulsar empleos en SLP

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona sostuvo un encuentro con la Alianza Empresarial de San Luis Potosí, donde aseguró que el trabajo conjunto con este sector permitirá fortalecer el desarrollo económico del estado y generar más oportunidades laborales.

Durante la reunión, el mandatario destacó que la coordinación con líderes empresariales busca atraer nuevas inversiones, mejorar los salarios y brindar estabilidad laboral, además de impulsar el crecimiento de empresas locales.

Indicó que este acercamiento también pretende fortalecer la competitividad de la entidad, fomentar la innovación y aprovechar el fenómeno del nearshoring para posicionar a San Luis Potosí como un destino atractivo para compañías nacionales e internacionales.

Asimismo, señaló que su administración respalda la agenda 2026 del sector empresarial, enfocada en temas como seguridad jurídica, desarrollo de talento, articulación productiva y vinculación tecnológica.

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Finalmente, el gobernador afirmó que el sector empresarial es clave para el crecimiento del estado, al contribuir en la generación de empleos y en la expansión de oportunidades para jóvenes y emprendedores.

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