Gallardo se ofrece a liderar marcha contra Interapas
Esto, por el desabasto que denunciaron vecinos de Los Silos en Villa de Pozos
El gobernador Ricardo Gallardo se ofreció a acompañar a los vecinos de Los Silos, en Villa de Pozos, en una marcha hacia las oficinas del Interapas en caso de que decidieran manifestarse por el desabasto de agua. Al mismo tiempo, propuso que al igual que Soledad, una separación del organismo.
"¿Desaparecemos o no el Interapas? Porque si no, tendríamos que ir a marchar, a tomar el Interapas, para que nos den agua... Si quieren marchar, yo encamino la marcha y voy adelante con ustedes; tomamos el Interapas y no se lo damos hasta que nos den agua", declaró Gallardo en un evento de inicio de rehabilitación de la Avenida Seminario.
Sobre una posible solicitud de aumento a la tarifa del agua, indicó que la Junta de Gobierno del Interapas debe reunirse, pero únicamente para atender la falta de suministro en las colonias, y no para discutir una actualización de tarifas.
