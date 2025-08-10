Gallardo señala al ayuntamiento de desigualdad en distribución de obra pública

El ayuntamiento capitalino focaliza la mayoría de la obra pública en el poniente de la ciudad, al grado que la ciudadanía del sector norte no recibe ni un "parchado de concreto, ni de asfalto mucho menos", criticó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Contrastó que si la administración capitalina atenderá la zona poniente -de mayor plusvalía o conocida como zona dorada-, el Gobierno del Estado se encargará de cubrir del resto de la urbe.

"Yo no sé si haya clasismo o no. Lo único que te quiero decir, es que el 80 por ciento del presupuesto se gasta en un lugar, y eso tiene que ser para todos", subrayó.

Aparte, Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), complementó que el Ejecutivo trabaja en diversas obras de la capital potosina, por ejemplo, en la zona norte.

