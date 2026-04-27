Garantiza JGTS alimentos a personal del Hospital Central

Ante las denuncias de suspensión de alimentos para médicos y enfermeras del Hospital Regional de Alta Especialidad "Ignacio Morones Prieto", J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, informó que intervendrá para garantizar condiciones dignas a los profesionistas.

Este día se dio a conocer que personal médico y de enfermería denunció que la administración les suspendió los alimentos necesarios para sortear los turnos que a veces son de hasta 12 horas continuas.

El funcionario estatal recordó que, como sucedió con las pensiones a los doctores y enfermeras, se buscarán los mecanismos de apoyo y soporte para que los profesionales accedan a sus menús durante sus jornadas laborales.

Matizó que, aunque el otrora Hospital Central ya no depende operativa y financieramente de la administración estatal, el Gobierno del Estado asume la responsabilidad moral de atender cualquier problemática, sobre todo, el sector salud.

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Torres Sánchez afirmó que se mantiene comunicación permanente con Daniel Acosta Díaz de León, coordinador estatal del IMSS-Bienestar, en aras de solventar este tipo de dificultades operativas.

"Nosotros nunca hemos dejado solo a ninguna entidad y más a una entidad de salud pretextando situaciones de competencia. Lo hemos hecho porque, pues al final la vida, la salud, es el bien tutelado más importante por las normas", remató.