Gobierno de Durazo realiza 159 auditorías sobre la administración de Pavlovich

El gobernador Alfonso Durazo informó este martes que la Contraloría del Estado realiza 159 auditorías a la administración de Claudia Pavlovich Arellano (2015-2021) a través de despachos externos.

En la conferencia de prensa semanal, donde presentó un proyecto de energía fotovoltaica en Puerto Peñasco, dijo que no le gustaría que fuera tema el nombramiento de la exgobernadora como cónsul en Barcelona.

Por la relevancia del proyecto de CFE anunció que instruyó al contralor Guillermo Noriega para dar detalles de las auditorías en otra conferencia el martes 19 de enero.

No obstante, adelantó que "se están llevando a cabo 142 auditorías regulares y 17 auditorías especiales a 14 dependencias, en total tenemos en curso 159 auditorías".

"Percibo la interpretación equivocada, obviamente, de que hay un pacto de impunidad, ¡por favor!, a estas alturas de mi vida no estoy yo para andar protegiendo a nadie que haya cometido una irregularidad en el cumplimiento de su responsabilidad", expresó. De tal modo, el mandatario refirió que no impulsará campañas mediáticas y se dijo respetuoso de los procesos legales y la presunción de inocencia.

"Si tengo la decisión de no imputar irresponsablemente, de respetar la presunción de inocencia, de no lastimar reputaciones, de no impulsar campañas mediáticas, las padecí después de la asesinato de Luis Donaldo (Colosio) impulsada por (Ernesto) Zedillo", refirió.

Parafraseó a Luis Donaldo Colosio: "No me envenenen el alma no podemos vivir en un ambiente de discordia política".

Por eso, he optado por la armonía, por evitar el conflicto, lo que no significa no tomar decisiones que se requieran para romper con los vicios del viejo régimen, aseveró.

Alfonso Durazo comentó como ha ido avanzando progresivamente sin lastimar reputaciones, pero si hay que poner denuncias se hará de lo que deriven las auditorías.

"Una vez que la auditoría concluya que ni me informen, porque así como no estoy empujando absolutamente nada, tampoco voy a detener absolutamente nada", dijo.

Puso como ejemplo las investigaciones que se han realizado al llamado Cártel inmobiliario, donde se hizo un cateo a una notaría.

"Estamos revisando el proceso de venta de activos del gobierno del Estado, estamos revisando el proceso de otorgamiento de notarías, nada más que quiero ser muy responsable y quiero que esa responsabilidad quede como escuela política para que nos nos releven en esta responsabilidad".

Obviamente no puedo desestimar las críticas que generó el nombramiento, externó, por ello se informará con transparencia, agregó.

También aseguró que no hay pacto de impunidad y todas esas auditorías están fuera del Estado, es decir, garantizando que no haya absolutamente la menor posibilidad de influir en ese proceso.

"Si la Contraloría tiene elementos que se vaya sin consultar al gobernador a presentar las denuncias", determinó el gobernador morenista.