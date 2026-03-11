logo pulso
CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Gobierno de San Luis recibirá MIA para autopista 75D-Matehuala

Cuatro tramos de 30 km cada uno fueron licitados para la construcción de la autopista en San Luis Potosí.

Por Rubén Pacheco

Marzo 11, 2026 02:55 p.m.
A
Gobierno de San Luis recibirá MIA para autopista 75D-Matehuala

En cuestión de días, el Gobierno del Estado obtendrá la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para la continuación de la construcción de la autopista entronque 75D-Matehuala, tipo A4, con una longitud de 118.4 kilómetros.

Así lo afirmó Francisco Reyes Novelo, titular de la Junta Estatal de Caminos (JEC), quien estimó que el resolutivo permitirá que todas las compañías participantes en la obra comiencen con los trabajos.

Refirió que se licitaron cuatro tramos con una longitud estimada de 30 kilómetros cada uno, cuyo procedimiento estuvo a cargo de Promotora Mexicana de Autopistas Valoran, S. de R.L. de C.V. en consorcio con Grupo Valoran S.A. de C.V.

El directivo desglosó que, en la troncal se contrataron a cuatro empresas y, en los tres entronques, a dos constructoras.

En entrevista, complementó que los tres entronques con Villa de Arista, El Peyote y Matehuala ya se encuentran en proceso de edificación.

"La inversión es de 22 mil millones de pesos. Decirte que el proyecto ejecutivo está... este viernes está al 100 por ciento se pudiera decir, de lo que es la troncal, que son 116 kilómetros (...) el derecho de vía ya está liberado 100 por ciento", exteriorizó.

SLP

Rubén Pacheco

Cuatro tramos de 30 km cada uno fueron licitados para la construcción de la autopista en San Luis Potosí.

