Gobierno entrega permisos de transporte en Real de Catorce

Después de más de dos décadas de gestiones, concesionarios y operadores de Real de Catorce recibieron permisos de transporte público como parte de un proceso de regularización impulsado por el Gobierno del Estado.

La entrega se realizó a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

De acuerdo con autoridades estatales, los nuevos permisos otorgan certeza jurídica al sector, además de permitir que las unidades y operadores cumplan con la normatividad vigente. Con ello, se busca ordenar el servicio y mejorar las condiciones de movilidad en la región Altiplano.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, afirmó que la medida responde a una demanda histórica de más de 20 años y forma parte de un proceso de modernización del transporte público con apego a la legalidad.

Durante la jornada también se instalaron módulos de atención en el municipio, con el fin de facilitar trámites y evitar traslados a la capital del estado, lo que representó ahorro de tiempo y recursos para los transportistas.

Con esta acción, el Ejecutivo estatal pretende fortalecer la calidad, cobertura y seguridad del servicio para las y los usuarios de Real de Catorce.