Gobierno entregará 90 patrullas a municipios de SLP

Antes de que concluye este mes o inicios de septiembre, el Gobierno del Estado entregará alrededor de 90 patrullas a 30 municipios de las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Así lo informó Nohemí Proal Huerta, secretaria ejecutiva del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), quien describió que se trata de camionetas tipo pick up.

Precisó que las unidades vehiculares no se entregarán en comodato, sino en propiedad, por lo cual, los ayuntamientos tendrá el manejo y disposición total sobre los vehículos.

Expuso que, de las aproximadamente 90 unidades algunas municipalidades recibirán tres o cinco patrullas, de acuerdo con ejecución de recursos en materia de seguridad de los municipios durante el año anterior, coordinación con otras corporaciones, índice delictivo y número de población.

