logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Fotogalería

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gobierno entregará 90 patrullas a municipios de SLP

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí proporcionará 90 patrullas a 30 municipios

Por Rubén Pacheco

Agosto 17, 2025 11:13 a.m.
A
Gobierno entregará 90 patrullas a municipios de SLP

Antes de que concluye este mes o inicios de septiembre, el Gobierno del Estado entregará alrededor de 90 patrullas a 30 municipios de las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Así lo informó Nohemí Proal Huerta, secretaria ejecutiva del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), quien describió que se trata de camionetas tipo pick up.

Precisó que las unidades vehiculares no se entregarán en comodato, sino en propiedad, por lo cual, los ayuntamientos tendrá el manejo y disposición total sobre los vehículos.

Expuso que, de las aproximadamente 90 unidades algunas municipalidades recibirán tres o cinco patrullas, de acuerdo con ejecución de recursos en materia de seguridad de los municipios durante el año anterior, coordinación con otras corporaciones, índice delictivo y número de población.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Seduvop anuncia reactivación de obras en la UASLP
Seduvop anuncia reactivación de obras en la UASLP

Seduvop anuncia reactivación de obras en la UASLP

SLP

Rubén Pacheco

La titular de Seduvop informa sobre los avances en la Facultad de Ciencias UASLP

Gobierno entregará 90 patrullas a municipios de SLP
Gobierno entregará 90 patrullas a municipios de SLP

Gobierno entregará 90 patrullas a municipios de SLP

SLP

Rubén Pacheco

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí proporcionará 90 patrullas a 30 municipios

Fenapo elimina carrusel de ponis y rodeo con borregos
Fenapo elimina carrusel de ponis y rodeo con borregos

Fenapo elimina carrusel de ponis y rodeo con borregos

SLP

Rolando Morales

Tras reunión con Huella Amiga, se logran acuerdos para proteger animales en la Feria Nacional Potosina.

Preocupa alza de muertes maternas en San Luis Potosí
Preocupa alza de muertes maternas en San Luis Potosí

Preocupa alza de muertes maternas en San Luis Potosí

SLP

Rubén Pacheco

Leticia Mariana Gómez Ordaz destaca la necesidad de chequeos periódicos en embarazadas para evitar riesgos.