Gobierno fue absuelto en los juzgados del pago que exige Zacatecas: Hernández Delgadillo

Sobre el pago de una deuda por 20 millones de pesos que agricultores, abogados y diputados zacatecanos exigen a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) del gobierno potosino, el secretario general Jorge Daniel Hernández Delgadillo aseguró que el tema se ha litigado en los juzgados y que "este gobierno ha salido totalmente absuelto".

Adelantó que, de cualquier manera, ya se han solicitado a la Sedarh, a cargo de Alejandro Cambeses Ballina y al área jurídica de la administración carrerista las particularidades sobre el tema.

"Hasta donde tengo entendido, es un asunto que no es de este ejercicio, sino un reclamo que proviene del sexenio anterior y que se ha estado litigando en los juzgados, de los cuales este Gobierno ha salido totalmente absuelto", declaró.

Se le preguntó si la deuda que reclaman los zacatecanos existe, es real, a lo que respondió que "no; hay un reclamo, pero este gobierno no ha recibido ni documental ni expresamente, por parte de la autoridad jurisdiccional, ninguna indicación al respecto, por lo que no hay ningún sustento que propicie o que motive un reclamo para este ejercicio sexenal".

Al mediodía de este jueves, abogados y legisladores de Zacatecas expondrán frente al Palacio de Gobierno potosino las razones por las que consideran viable el reclamo de 20 millones de pesos a la Sedarh por una compra de productos que data del 2014 – 2015.