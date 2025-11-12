logo pulso
Gobierno justifica desalojo de manifestantes: "era necesario usar la fuerza pública"

Torres Sánchez afirma que el bloqueo afectaba derechos de terceros

Por Rubén Pacheco

Noviembre 12, 2025 01:34 p.m.
A
Gobierno justifica desalojo de manifestantes: "era necesario usar la fuerza pública"

Después de la protesta de residentes de la localidad Escalerillas, en el poniente de la capital potosina, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, justificó que cuando se afecta el derecho de terceros, es necesario usar la fuerza pública.

Dijo que, si bien las movilizaciones sirven para visibilizar la inactividad de alguno de los tres órdenes de gobierno, este lunes no había justificación para bloquear vialidades, pues los manifestantes ya habían sido atendidos por distintas autoridades.

"El estado en ese momento estaba prestando atención... al ver que bloqueaban de manera masiva, paralizando el sector poniente de la ciudad, lo que se hizo fue mover a este grupo de personas y hacer válido el estado de Derecho", defendió.

Torres Sánchez informó que la noche del martes, entre las 19:00 y 20:00 horas, concluyó una asamblea pública a la que acudieron unos 400 habitantes de Escalerillas, así como funcionarios de la CEA, Conagua y el municipio, donde se lograron algunos acuerdos iniciales.

Durante la manifestación, la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Guardia Municipal desalojaron a los ciudadanos inconformes que bloqueaban la glorieta de la Familia. Tres colonos fueron detenidos.

