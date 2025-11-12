Genuflexión guindaPozos: primera crisis

Si el fin de semana la dirigencia estatal de Morena y su bancada en el Congreso local rechazaron y marcaron su distancia con respecto a las iniciativas de su militante, Carlos Arreola, para autorizar millonarios endeudamientos a todas las alcaldías y al gobierno estatal, ayer martes no hubo ninguna reticencia con soltarle al gobierno estatal más de cuatro mil 500 millones de pesos para los que no existe un destino preciso.

Tanto fue el entreguismo morenista, que de los cuatro oradores que participaron en la discusión (es un decir) del tema, tres fueron guindas, todos para elogiar la iniciativa presentada por una legisladora del PVEM. Los verdes ni siquiera necesitaron respaldar su iniciativa.

Y al respecto, silencio de la dirigencia estatal, a diferencia del fin de semana.

Hubo tímidos amagos de reclamo, en especial por la inclusión explícita de pago de adeudos con los maestros, que por supuesto, no fueron incluidos en la redacción final del dictamen aprobado.

Y si bien se mencionaron los montos de algunos de los conceptos a financiar con los excedentes, que ha dado cuenta este medio, y que son mínimos con respecto al total de los excedentes a los que los diputados les dieron acceso a la Secretaría de Finanzas, ésta cifra, más de cuatro mil 500 millones de pesos, no fue citada, lo que demuestra que la claridad no es total en esta autorización.

Pero donde esta opacidad se nota más es en el hecho de que no se precisaron en el dictamen las cantidades para liquidar los adeudos de pensiones, el pago de los daños que dejaron las inundaciones de octubre en la Huasteca, los créditos fiscales y los adeudos heredados.

Eso fue lo que, acríticamente, la bancada de Morena le aprobó al gobierno verde de Ricardo Gallardo Cardona.

La sorpresiva renuncia de la diputada del PVEM, Martha Aradillas, a su cargo perfila la primera crisis en la joven historia del municipio de Pozos.

Y es que hay indicaciones de que será la sustituta de la presidenta del Consejo municipal, Teresa Rivera, cuyo trabajo no ha sido del agrado del jefe real del grupo político verde.

Resulta ominosa la muerte de un integrante de la Guardia Civil del Estado, víctima de una agresión directa y a traición, realizada por sicarios que lo mataron en su casa.

La información de que se trataba de un miembro de equipos que se han enfrentado recientemente a grupos de la delincuencia organizada, en los que se han abatido o detenido a algunos de los criminales envueltos en estos hechos abre la posibilidad de que se registren más hechos, como eslabones de una cadena de venganza.

Tampoco se puede negar que la violencia no deja de registrarse en la entidad y que se ceba por igual contra civiles que contra integrantes de las fuerzas policiacas.