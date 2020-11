Gobierno lleva dos meses sin enviar la segunda terna para fiscal anticorrupción

La diputada Sonia Mendoza Díaz hizo un llamado al titular del Poder Ejecutivo para que envíe a la brevedad la terna de candidatos a la titularidad de la Fiscalía Especializada contra Delitos Relacionados a Hechos de Corrupción y a que se retome la iniciativa para dotar de independencia a esta institución.

La presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, expuso que los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) mantienen una comunicación directa con el Secretario General de Gobierno del Estado y "seguramente están tratando este tema desde hace dos meses que se rechazó la propuesta original".

"Es importante que el Gobierno envíe las propuestas para elegir Fiscal Anticorrupción porque es un tema que no se debe descuidar, los ciudadanos están esperando que no haya más impunidad, que la corrupción acabe y si no aportamos a que esto suceda nos vemos mal, el Ejecutivo debe valorar la urgencia de enviar la terna porque es un tema de alta importancia para el estado".

La diputada Sonia Mendoza dijo que la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción es otro de los temas de gran relevancia y aunque en su momento la iniciativa fue rechazada, una de las promoventes que es la diputada María Isabel González Tovar prometió que la retomará, porque no solamente requiere autonomía financiera sino de actuación, investigación, de toma de decisiones.

"Ojalá que en realidad prospere este tema de la autonomía, que llegue una persona que nada tenga que ver con los partidos políticos, con los

grupos de poder, alguien que tenga una carrera en materia judicial, con un perfil ciudadano, profesional, de trayectoria, porque es la manera más segura de garantizar que hará un buen papel", expuso.

La legisladora Mendoza Díaz rechazó que el tema se encuentre congelado en el Congreso del Estado, "corresponde al Poder Ejecutivo enviar la terna, la seguimos esperando para tomar una decisión porque es un tema que urge resolver a la brevedad ante la infinidad de hechos de corrupción que prevalecen".