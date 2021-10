Gobierno mandaría oficinas a la Fenapo

El secretario general de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, aseguró que se revisa la posibilidad de mandar algunas dependencias a la Feria Nacional Potosina.

Si bien no se ha definido cuáles de las dependencias pasarían a un nuevo inmueble, aseguró que la medida obedece al alto costo de las rentas de edificios.

Explicó que la medida obedece a la necesidad de ahorrar en el pago de espacios públicos, que representan una acción onerosa para el gobierno.

A ese respecto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo que la más barata de las oficinas costaba alrededor de 250 mil pesos, pero había algunas otras en las que el gasto es enorme.

Agregó que el gobierno rentaba también algunos inmuebles y lo que se tiene que hacer es evitar el pago excesivo de rentas y optimizar los espacios públicos.

Comentó que en Tamazunchale es probable que haya una oficina que no represente un gasto oneroso y además no haya otra opción y no se desharían de ella.